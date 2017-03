Seit mehr als 20 Jahren hängen die Boxhandschuhe mit der Originalunterschrift von Schwergewichts-Weltmeister Max Schmeling bei Lutz Boltz an der Wand. Doch jetzt will er sich für einen guten Zweck von ihnen trennen.

Der Polizist ist nicht im Dienst, als er am 28. Februar von dem tödlichen Angriff auf seine Kollegen in Beeskow erfährt: "Nach diesem Tötungsdelikt hab ich nachgedacht und eine schlaflose Nacht gehabt. Ich hab gesagt, irgendwas musst du machen. Da sind mir die Handschuhe von Max Schmeling ins Gedächtnis gekommen. Irgendwie musst du Geld mit ihnen machen und die beiden Familien unterstützen.“ Für seine Aktion gewinnt er Axel Schulz als prominenten Paten. Seit mehr als 30 Jahren sind der Polizist und der ehemalige Profiboxer Schulz befreundet. Genauso wie Boltz ist auch Schulz geschockt von dem schrecklichen Verbrechen. "Mord ist immer furchtbar, schrecklich und gerade für die Familien das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen finde ich die Aktion von und mit Lutz ideal. Man muss den Familien einfach helfen", so Schulz.