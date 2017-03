Das Abschiebegefängnis der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt ist vorerst geschlossen. Am Montag wurde der einzige Häftling entlassen. Zuvor gab es wegen personeller Erkrankungen einen Aufnahmestopp. Leiter Frank Nürnberger sieht Positives.

Das Hauptproblem, soweit ich das beurteilen kann, besteht in der Frage der Eigensicherung. Kollegen, die im Haftbereich arbeiten, müssen auch in der Lage sein, beispielsweise Angriffe abzuwehren und die Sensibilität für die Gefährdung haben, die sich ergeben kann. Ein weiterer Punkt ist die körperliche Fitness: Die jüngste Kollegin, die wir dort im Einsatz haben, ist um die 50 Jahre alt. Viele gehen auf die 60 Jahre zu oder sind noch älter.

Bei der Überprüfung sind auch Sicherheitsmängel in der Abschiebehaft festgestellt worden. Können Sie Beispiele nennen?

Da ist das Prinzip des Wechselverschlusses: Das bedeutet, dass Türen nicht gleichzeitig geöffnet werden und dass das unkontrollierte Durchlaufen der Häftlinge verhindert werden kann. Das ist hier technisch nicht hinreichend gesichert, ebenso wie die Kameraüberwachung. Die Einrichtung ist 1998 relativ schnell gebaut worden und man muss leider klar sagen, in der Innenverwaltung ist das nötige Know-how, um derartige Einrichtungen zu betreiben, nicht in demselben Maße gegeben, wie das im Justizvollzug der Fall ist. Dort kümmern sich viele Menschen um das Thema Freiheitsentzug. Es geht um den Umgang mit Gefangenen: Wie können Suizide, Geiselnahmen oder Ähnliches verhindert werden? All diese Fachleute sind in Eisenhüttenstadt, in der Abschiebehaft, nicht vorhanden. Wir waren froh, dass die Unfallkasse und das Landesamt für Arbeitsschutz einen Blick darauf geworfen haben und im Vergleich zum Justizvollzug die Defizite sehr deutlich benennen konnten.



Wie hat das Brandenburger Innenministerium auf die Analyse reagiert?

Das Land Brandenburg hat im Abschiebegefängnis Eisenhüttenstadt so gut wie keine Häftlinge untergebracht. Die Unterbringungen erfolgten in geringer Zahl für andere Bundesländer, um deren Bedarfe zu decken. Der Minister hat jetzt veranlasst, dass die Defizite in Eisenhüttenstadt angegangen werden, um eine Reaktivierung der Abschiebungshaft in Angriff nehmen zu können.