BUND warnt vor Ausbau des Flusses - Vor 70 Jahren lief die Oder über

22.03.17 | 14:29 Uhr

Genau 70 Jahre ist es her, da brachen in der Nacht des 22. März 1947 die Oderdeiche bei Reitwein und Küstrin. Ursache waren extreme Eisversetzungen und Stauwasser. Binnen vier Tage lief das gesamte Oderbruch voll Wasser. Zeitzeugen berichten.



Das Oderbruch liegt seit seiner Trockenlegung mehrere Meter unter dem Oderpegel. Im harten, langen Winter 1947 war der Fluss noch weithin zugefroren. Das von Norden her stammende Eis bildete in der Flussbiegung bei Küstrin regelrechte Eistürme. Die stauten das von Süden zufließende Wasser an, und zwar binnen kürzester Zeit. Russische Flieger sollten die Eisbarrieren sprengen. Sie kamen allerdings zu spät. Und genau in der Nacht des 22. März 1947 bahnte sich das Oderwasser dann seinen Weg bis zum Deichbruch bei Küstrin und zur Überflutung der Deiche bei Reitwein.



Kindheitserinnerungen der Oderbrücher

Hans-Adolf Fakler aus Golzow hat die Katastrophe als Kind miterlebt. In Erinnerung sind ihm - kahle, graue, neblige - Feldflächen geblieben. Innerhalb von nur vier Tagen strömte das eiskalte Oderwasser entlang der alten Oderarme nach Norden aus. Das Oderbruch lief bis nach Bad Freienwalde wie eine Badewanne voll.



Auch der Golzower Walter Schütz erinnert sich an das Flutjahr 1947: Er flüchtete mit seiner Familie aus dem Flutgebiet. Nur die Hühner blieben dort, erzählt er. Das Wasser samt Eisschollen sei über die Bundesstraße 1 gelaufen. 20.000 Menschen mussten vor den Wassermassen fliehen.



Drei Wochen Land unter im Bruch

Ganze vier Tage brauchte die Oder nur, sich in den gesamten Oderbruch zu ergießen. In der Tiefebene waren 60.000 Hektar überflutet. Erst am 9. April 1947 sank der Oderpegel. In jenem Jahr wurden 14 Bewohner Opfer der Oderfluten. Außerdem blieben verwüstete Dörfer, die noch von den Weltkriegsjahren gezeichnet waren, zurück. Auf den weiten Feldern klafften noch die Bombentrichter. Darin sammelten sich das ablaufende Oderwasser und Fische aus dem Fluss. Die wurden schnell zu begehrtem Fang.



Protest gegen Ausbau der Oder

Am Mittwoch, 70 Jahre nach der Oderflut-Katastrophe, protestierten 20 Mitglieder vom BUND und von den Grünen auf dem Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) gegen einen Ausbau der Oder. Sie fürchten, dass mit der gegenwärtigen Erneuerung der Buhnen bei Eisenhüttenstadt und nördlich, Höhe Hohensaaten, die Oder ausgebaut werde. BUND-Vorstandsmitglied Sascha Meier spricht gegenüber Antenne Brandenburg von einem "verdeckten Binnenschifffahrtsausbauprogramm der Oder". Als Begründung zieht er einen deutsch-polnischen Staatsvertrag von 2015 heran, der eine Verbesserung der Schiffbarkeit der Oder zum Inhalt hat. Das Wasserstraßen und -Schifffahrtsamt erklärt dazu, dass dieser Staatsvertrag derzeit verhandelt werde, die derzeitigen Arbeiten an den Buhnen seien aber reine Wartungsarbeiten. Der Fluss werde nicht ausgebaut. Im April soll es ein Gespräch zwischen Umweltverbänden und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt geben.