Raffinerie in Schwedt - PCK baut weiter auf russisches Öl

15.04.16 | 16:31 Uhr

Die Tage der Ölverarbeitung scheinen gezählt, denn die Energiewende ist beschlossen. Die Betreiber der Raffinerie PCK Schwedt sehen das gelassen: Öl werde noch eine ganze Weile als Energieträger benötigt, heißt es. Und auch das Handelsembargo gegen Russland macht den Eignern offenbar wenig Sorgen. Von Katja Geulen

Alle drei Jahre kommt der TÜV in die Raffinerie nach Schwedt und prüft ganze Produktionsstrecken. Rohrleitungen, Tanks, Destillationsanlagen müssen geleert und auseinandergeschraubt werden. 2.500 zusätzliche Monteure sind zusätzlich zu den eigenen 1.400 Mitarbeitern auf dem PCK-Gelände unterwegs.



Das alles dauert ein paar Wochen, und weil die Leistung um ein Drittel reduziert ist, heißt dieser Zustand irritierenderweise "Stillstand". Diesmal ist unter anderem die Rohöldestillation 1 dran, in anderen Werksteilen wird parallel weiterproduziert. Trotzdem ist es zunächst ein Verlustgeschäft, denn in normalen Jahren werden hier rund zwölf Millionen Tonnen Erdöl verarbeitet. Ein Monat Teil-Stillstand ist ein Verlust von rund 30 Millionen Euro.



Doch es wird noch teurer: Denn seit den 1990er Jahren werden die Stillstände für dicke Investitionen genutzt. Anlagen aus DDR-Zeiten werden in effizientere ausgetauscht. Ziel ist eine bessere Ausbeute bei der Rohöldestillation und bei der Verarbeitung von Reststoffen. Ein günstiger Nebeneffekt: weniger Energieverbrauch im Werk, in dem aus Rohöl Heizöl, und vor allem Kraftstoff für Autos, LKW und Flugzeuge hergestellt wird. 90 Prozent der Fahrzeuge in der Region Berlin-Brandenburg sind mit PCK-Sprit unterwegs.

"Bedarf an fossilen Energien wird noch eine Weile bestehen"

Die Gesellschafter der PCK, internationale Ölkonzerne, sehen ihre 129 Millionen Euro hier offenbar gut angelegt. "Wir nehmen einen Spitzenplatz beim sogenannten 'Return of Investment' ein, also jeder hier investierte Euro amortisiert sich schnell", sagt Thomas Schulze, der den Instandhaltungs- und Investitionsmarathon leitet.



Die Raffinerie hat sich auch auf dem europäischen Markt behauptet, obwohl die Branche hier schrumpft und schon einige Raffinerien schließen mussten. Dass nun wieder so viel Geld nach Schwedt fließt ist ein Zeichen, dass es hier auch die nächsten Jahrzehnte weitergeht, sagt PCK-Sprecherin Vica Fajnor: "Der Bedarf an fossilen Energien wird noch eine Weile bestehen, denn es wird noch lange dauern, bis erneuerbare Energien die Versorgung mit Wärme und Mobilität komplett übernehmen können."

Rosneft steigt ein

Dennoch ist der Öl-Markt im Wandel, und das drückt sich in Schwedt in einer Verschiebung bei den Gesellschafter-Anteilen aus. Neben Total hat nun auch BP Anteile an die russische Rosneft verkauft. "Für Rosneft ist das ein wichtiger Schritt nach Westeuropa, um die hiesigen Märkte auszubauen. Die 'Alt-Konzerne' sind global unterwegs und streben zu den Wachstumsmärkten, das sind Asien und Südamerika. Eigentlich überall außer Europa," erklärt Vica Fajnor. So wird Rosneft mit knapp 55 Prozent zum Mehrheitseigner der PCK.



Angesichts des Embargos und der Sanktionen wirkt das unsicher, im Unternehmen sieht man das aber eher als positive Entwicklung. Denn genau hier im PCK Schwedt endet die Pipeline "Freundschaft", die russisches Öl 5.000 Kilometer weit aus Sibirien bringt. Das russische Interesse, das eigene Öl auf den Markt zu bringen ist also groß und somit der Standort erneut für die Zukunft gerüstet.

Moderne Zeiten für PCK

Bald Geschichte: Im Zuge der aktuellen TÜV-Überprüfung in der PCK Raffinerie Schwedt wird die alte FCC-Anlage (Katalysator, um leichtere Stoffe wir Benzin oder Flüssiggas aus dem Rohöl zu gewinnen) mit ihren Tanks abgebaut.



Für den Abbau werden große Kräne auf dem Gelände aufgestellt.

Ersetzt wird die alte durch eine neue, leistungsstärkere Anlage, die derzeit noch geprüft wird.

Auch Hunderte Meter Rohrleitungen werden in den nächsten Wochen überprüft. Die Leistung des Raffineriebetriebs ist während dieser Zeit um ein Drittel reduziert.

Er checkt, ob vor Ort alles glattläuft: Projektleiter Uwe Wenzel.

Auch Thomas Schulze, Leiter des gesamten Instandhaltungs- und Investitionsmarathons, macht sich von der Arbeit ein Bild. Die Gesellschafter der PCK, internationale Ölkonzerne, investieren insgesamt 129 Millionen Euro in die Schwedter Raffinerie.



Gut gelaunt: Monteure aus Ungarn bei der Arbeit.

Neben den 1.400 Arbeitern der Raffinerie sind zusätzlich 2.500 Monteure im Dienst.

Eine Menge Schrott sammelt sich auf dem Gelände in Schwedt. Bis zum 4. Mai sollen die Arbeiten beendet sein, dann kann die Raffinerie wieder auf Hochtouren laufen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















Doch wird die diesjährige TÜV-Abstellung wahrscheinlich die letzte mit einem so großen Budget sein. Denn inzwischen sind alle wichtigen Anlagen erneuert worden. Und wie es sich mit Rosneft im Detail weiterentwickelt, ist noch unklar: Der Wechsel der Anteile läuft noch. Die jetzige Investition war bereits vor drei Jahren beschlossene Sache. Der bisherige Raffinerie-Chef Jos van Winsen von Shell hat das Unternehmen erst vor ein paar Wochen Richtung Niederlande verlassen. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Halbzeit beim Check