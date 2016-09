Passagiere der Berliner Fluggesellschaft Air Berlin müssen künftig innerhalb Europas für Kaffee, Wasser, Bier und Snacks Geld zahlen. Das soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden, wann genau, ist noch unklar. Für bestimmte Fluggäste wird es jedoch weiterhin eine kostenlose kulinarische Versorgung geben - die sogar noch ausgebaut werden soll.

Bei der Fluggesellschaft Air Berlin sollen Essen und Trinken auf Europaflügen künftig Geld kosten. Das hat das Unternehmen am Freitag angekündigt. Bislang waren Leistungen wie Kaffee, Wasser, Bier und Snacks im Flugpreis enthalten. "Wir folgen damit dem Trend in der Branche", sagte eine Sprecherin. Der Zeitpunkt der Umstellung und die Höhe der Einsparungen für die zweitgrößte deutsche Fluglinie seien derzeit nicht klar.

Das neue "Buy-on-Board"-Konzept soll auf der Kurz- und Mittelstrecke für die Economy Class gelten und ist Teil eines größeren Veränderungsvorhabens. Im Rahmen dessen baut die Fluggesellschaft, die seit geraumer Zeit mit Verlusten kämpft, ihr Essensangebot an Bord aus und will noch 2016 eine Business Class innerhalb Europas einführen: Die erste Sitzreihe soll Business-Kunden vorbehalten sein. Speziell angefertigte Sitze werde es jedoch nicht geben, dafür bleibe der Mittelsitz frei - wie es auch bei anderen europäischen Airlines zu finden ist. Außerdem gehöre zur Business Class bevorzugtes Einchecken, mehr Freigepäck, der Vortritt beim Betreten des Flugzeugs - und kostenlose Speisen und Getränke an Bord.