Berlin hat bundesweit die höchste Schwarzfahrerquote. Das ergab eine Umfrage der "Wirtschaftswoche" unter den Verkehrsgesellschaften in den 20 größten Städten. Diese lag bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) im vergangenen Jahr bei sechs Prozent. Auf dem zweiten Platz folgt Duisburg mit 4,3 Prozent. Im bundesweiten Schnitt blieb die Schwarzfahrerquote 2015 bei rund 2,6 Prozent - ein gegenüber dem Vorjahr nahezu identischer Wert, wie das Magazin am Freitag berichtete.



Zu Beginn des Jahres hatte sich zunächst noch ein Rückgang der Schwarzfahrerquote in Berlin abgezeichnet. Obwohl häufiger kontrolliert wurde, waren in den Berliner Bahnen und Bussen im Jahr 2015 weniger Schwarzfahrer erwischt worden. Insgesamt fanden die Kontrolleure fast 670.000 Fahrgäste ohne Ticket vor - 21.800 weniger als 2014.



2013 nutzten in Berlin noch fast vier Prozent der kontrollierten Fahrgäste die Busse und Bahnen ohne Ticket. Damals war die Schwarzfahrerquote in Bonn und Bielefeld genauso hoch wie in der Hauptstadt. Duisburg lag zu dem Zeitpunkt noch auf dem traurigen Spitzenplatz.