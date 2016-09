Übernahme von 40 Flugzeugen - Lufthansa entscheidet über Leasing-Geschäft mit Air Berlin

28.09.16 | 06:54 Uhr

Air Berlin steckt in der Krise – jetzt eilt der einstige Konkurrent offenbar zur Hilfe: Die Lufthansa will 40 Flieger von der hoch verschuldeten Airline übernehmen. Der Aufsichtsrat entscheidet am Mittwoch, ob die nicht ganz uneigennützige Offensive zustande kommt.

Der Lufthansa-Aufsichtsrat will am Mittwoch über das geplante Leasing-Geschäft mit Air Berlin entscheiden. Die Lufthansa hatte einem Zeitungsbericht zufolge vor wenigen Wochen Interesse an einigen Strecken des angeschlagenen Rivalen Air Berlin bekundet. 40 Airbus-Maschinen samt Besatzungen könnten zum Winterflugplan der Lufthansa-Billigtochter Eurowings zugeordnet werden. Bisher sind die Ferienflüge abseits der airberlin-Drehkreuze Berlin und Düsseldorf noch über die kriselnde Berliner Fluggesellschaft buchbar. Klar scheint schon zu sein, dass Lufthansa die Maschinen und Crews erst einmal nur anmieten würde. Die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin hat ihrerseits die Flugzeuge ebenfalls nur geleast.

Lieber Air Berlin als Konkurrent

Zur Begründung hatte es laut dem Bericht der Süddeutschen Zeitung geheißen, die Lufthansa wolle den unkontrollierten Zusammenbruch von Air Berlin verhindern. Durch ein abruptes Ende würden Ryanair und Easyjet versuchen, "die entstandene Lücke zu schließen und viel mehr Flugzeuge in Deutschland stationieren als bisher." Und weiter: "Sie wären deutlich unangenehmere Konkurrenten für Lufthansa."



Die mit ihrem Mallorca-Shuttle bekanntgewordene Air Berlin steckt wegen eines übereilten Expansionskurses und einer unklaren Strategie tief in der Krise. In den vergangenen acht Jahren wurden unter dem Strich nur einmal schwarze Zahlen eingeflogen. Vergangenes Jahr erreichte der Nettoverlust mit knapp 450 Millionen Euro Rekordhöhe.