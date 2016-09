Nach einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote im August, sind im September in Berlin und Brandenburg wieder deutlich mehr Menschen in Beschäftigung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen sogar erheblich zurückgegangen.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist im September gesunken. In Berlin waren 175.344 Frauen und Männer arbeitssuchend gemeldet, 4.908 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote in Berlin sank von 9,7 Prozent im Vormonat auf 9,4 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 1,0 Prozentpunkte höher gelegen. In Brandenburg ist die Arbeitslosenquote von 7,7 Prozent auf 7,5 Prozent gesunken. Innerhalb eines Jahres gab es hier einen Rückgang um 0,6 Prozentpunkte. Bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern in Brandenburg waren im September insgesamt 98.696 Arbeitslose gemeldet, 3.374 Personen weniger als im August 2016 und 8.848 weniger als im September 2015. Es waren 20.242 offene Stellen gemeldet, 3329 mehr als vor einem Jahr.



Die Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Jutta Cordt, sprach von einer sehr erfreulichen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der Region und stellte fest: "Nach der Urlaubszeit in den Monaten Juli und August stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder an."