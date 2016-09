Nach Ankündigung des VBB - SPD und Grüne uneins über höhere Ticketpreise

30.09.16 | 14:47 Uhr

Nach der Ankündigung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, die Ticketpreise zu erhöhen, bahnt sich Streit zwischen potenziell zukünftigen Koalitionspartnern an: Während die Berliner Grünen darauf drängen, die Erhöhung auf Eis zu legen, zeigte sich SPD-Stadtsenator Geisel einverstanden mit der Entscheidung.



Nach der Tariferhöhung für Busse, Straßen- und U-Bahnen in Berlin und Brandenburg zeigt sich Berlins Verkehrssenator Andreas Geisel (SPD) einverstanden mit der Entscheidung. "Bei intensiverer Betrachtung des Beschlusses zeigt sich, dass die neuen Tarife für Berlin Preisstabilität im ÖPNV sicherstellen", teilte der SPD-Politiker am Freitag mit.



Stammkunden seien von der Erhöhung deutlich ausgenommen, betonte Geisel. Selbst Gelegenheitsfahrer könnten durch den Kauf einer Vier-Fahrten-Karte Preiserhöhungen vermeiden. "Es gab für das Land Berlin daher keinen Grund, im Aufsichtsrat die Entscheidung über die Gesamtmaßnahme zu blockieren."



Mit Beginn des nächsten Jahres sollen in und um Berlin die Fahrpreise für Busse, Straßen- und U-Bahn in der Region erhöht werden. Im Durchschnitt wird das Fahren im öffentlichen Nahverkehr damit um gut ein halbes Prozent (exakt 0,56) teurer. Diese "Tarifanpassung" hatte der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg am Donnerstag beschlossen.



Pop: Fahrpreiserhöhung auf Eis legen

Die Grünen hatten sich bereits vor den Verhandlungen gegen eine Preiserhöhung im ÖPNV ausgesprochen. "Es ist kein Geheimnis, dass ein Einzelfahrschein für 2,80 Euro eine Menge Geld ist für viele Menschen in der Stadt - geschweige denn 100 Euro für ein Monatsticket", sagte Daniel Wesener, Vorsitzender der Berliner Grünen, am Montag dem rbb. Er kündigte an: "Darüber wird zu reden sein."



Die Berliner Grünen-Spitzenpolitikerin Ramona Pop hatte die geplante Ticketpreiserhöhung ebenfalls im Vorfeld kritisiert. "Wir wollen, dass mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Dazu gehört auch, dass es sozial ausgewogen ist. Ein gutes Signal wäre es, zu sagen, die geplanten Fahrpreiserhöhungen werden erst einmal auf Eis gelegt", sagte sie in der Abendschau des rbb am Montag.



Verkehrssenator Geisel schlug am Freitag vor, das Thema zur "zukünftigen Tarifgestaltung in Berlin und sowie gegebenenfalls daraus entstehende Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunternehmen" in die anstehenden Koalitionsverhandlungen mitaufzunehmen.



Preissteigerung von einem halben Prozent

Nach dem Beschluss vom Donnerstag wird ein Einzelfahrschein ab Januar um 10 Cent teurer. VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel betonte aber, dass bei vielen Tickets der Preis stabil bleibe - etwa bei der Umweltkarte, dem Schülerticket und der 4-Fahrten-Karte.

Außerdem komme der VBB dem Wunsch vieler älterer Kunden nach, das Angebot für Senioren auszuweiten: Künftig gibt es das VBB-Abo 65vorOrt. Es gilt in den Tarifgebieten AB der kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) und kostet 340 Euro im Jahr.



In Potsdam erhöht sich der Preis für einen Einzelfahrschein um 20 Cent. "Das ist eine Ausnahme, die wir in diesem Jahr in unserem ganzen Tarifgebit haben", sagte Henckel am Freitagmorgen im rbb. Hintergrund sei, dass es in Potsdam deutlich mehr Fahrgäste gebe. Daher müsse in den kommenden Jahren erheblich investiert werden - sowohl in Erhalt als auch Erneuerung der Infrastruktur.

Neu im Angebot sind Vier-Fahrten-Karten für die Tarifbereiche Berlin BC und ABC, Potsdam AB (auch Kurzstrecken-Variante), Frankfurt AB, Brandenburg/Havel AB. Tageskarten-Käufer in Berlin und Potsdam können ab 1. Januar bis zu drei Kinder bis einschließlich 14 Jahren mitnehmen.



Das ändert sich ab 2017:

Tarifbeispiele Berlin Preis seit 1.1.2016 Preis ab 1.1.2017 Einzelfahrausweis AB 2,70 Euro 2,80 Euro Einzelfahrausweis BC 3,00 Euro 3,10 Euro Einzelfahrausweis ABC 3,30 Euro 3,40 Euro Tageskarte ABC 7,60 Euro 7,70 Euro Kleingruppen-Tageskarte AB 17,30 Euro 19,90 Euro Monatskarte VBB-Umweltkarte ABC 99,90 Euro 100,50 Euro Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte ABC 986,00 Euro 992,00 Euro Tageskarte BC 7,30 Euro 7,40 Euro Kleingruppen-Tageskarte BC 17,60 Euro 20,60 Euro Kleingruppen-Tageskarte ABC 17,80 Euro 20,80 Euro Quelle: VBB

Tarifbeispiele Land Brandenburg Preis seit 1.1.2016 Preis ab 1.1.2017 Einzelfahrausweis Regeltarif: Brandenburg an der Havel AB 1,60 Euro 1,70 Euro Frankfurt (Oder) AB 1,60 Euro 1,70 Euro Cottbus AB 1,60 Euro 1,70 Euro Potsdam AB 1,90 Euro 2,10 Euro Quelle: VBB