Mit Beginn des nächsten Jahres werden in und um Berlin die Fahrpreise für Busse, Straßen- und U-Bahn in der Region erhöht. Im Durchschnitt wird das Fahren im öffentlichen Nahverkehr damit um gut ein halbes Prozent (exakt 0,56) teurer. Diese "Tarifanpassung" hat der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg am Donnerstag beschlossen.