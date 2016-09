Deutschland erlebt momentan einen außergewöhnlichen Immobilienboom. Die Preise in den Städten sind nahezu explodiert. Im Osten dagegen steigen die Preise eher punktuell in den Großstädten. Am günstigsten ist ein Eigenheim in einem brandenburgischen Landkreis.

Der Immobilienmarkt in Deutschland ist offenbar weiterhin in Ost und West geteilt – wenn auch nicht mehr so stark. Die bundesweit große Nachfrage nach Eigenheimen und Immobilien-Investitionen ist im Osten eher punktuell in Großstädten und dem direkten Umland zu beobachten. "Der Osten ist hier anders aufgestellt als der Westen", sagte Matthias Waltersbacher vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn laut dpa-Meldung vom Dienstag.

Der Boom werde vor allem durch den regionalen und überregionalen Zuzug in die großen Städte getragen. Davon habe der Osten vergleichsweise wenig. Trotz eines leichten Anstiegs bleibe die Preisentwicklung insgesamt aber deutlich unter Westniveau.