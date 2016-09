Video: was! | 28.09.2016 | Jörn Kersten

Berliner Matratzen-Start-ups unter der Lupe - "Eine für alle" soll den Markt aufmischen

30.09.16 | 09:12 Uhr

Gut schlafen wollen alle, aber die richtige Matratze finden ist schwer: fünf oder sieben Zonen? Tonnentaschenfederkern oder Latex? Der Markt ist riesig und unübersichtlich. Junge Firmen mit Start-up-Aura und Online-Vertrieb - einige von ihnen in Berlin - verkaufen jetzt die "Eine für alle" und stoßen auf reges Interesse. Von Jörn Kersten

Die Matratzen heißen "muun", "emma", "brunobett", "smood" oder "eve" - trendige Namen für ein Produkt, das häufig mit vollgestopften Eckläden und Luftballon verzierten Rabattaktionen in Verbindung gebracht wird. Die gleichnamigen Firmen aus Berlin, Frankfurt a.M. oder London versprechen nicht weniger als eine Revolution des Matratzenmarktes. Die Strategie: "Eine für alle" und ein mehrwöchiges Rückgaberecht. Eine Matratze soll für alle Schlaftypen die Richtige sein: männlich, weiblich, groß, klein, zierlich oder schwer, Seiten- oder Rückenschläfer - alle sollen mit einem Modell glücklich werden. Zwischen 30 und 100 Tagen dürfen Kunden die Matratzen zu Hause probeschlafen, so die Werbung - bei Nichtgefallen werde sie kostenlos wieder abgeholt und der Kaufpreis erstattet.

Die Matratze der Berliner Firma muun

"Unter Angebern" titelt Stiftung Warentest

Kaum auf dem Markt, hat die Stiftung Warentest die Produkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis sei enttäuschend, bilanziert Experte Stephan Scherfenberg: "In den meisten Fällen passten diese Matratzen nur für kleine, leichte Personen. Große, schwere Menschen liegen unbequem. Die Schultern sinken nicht tief genug ein oder die Wirbelsäule liegt schief." Eine für alle? Das Versprechen scheint nicht eingelöst zu werden.



Auch die Matratze der Berliner Firma muun wurde dementsprechend bewertet. "Unterbewertet", meint Co-Gründer Vincent Brass. Schließlich biete das Produkt mit unterschiedlichen Härten für den Kern und die Auflage vier Kombinationsmöglichkeiten, von ganz weich bis ganz hart. Die Warentester aber hätten nur eine Variante geprüft.



Die Firma ging im September 2015 mit ihrem Produkt an den Markt, mit Büro und Flagship-Store in Berlin-Mitte. So genannte Business-Angels haben einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert. Die schlechte Bewertung im viel beachteten "Test"-Heft hätten den Umsatz aber merklich gedämpft, räumt Brass ein. Fehlende Griffe und mangelnde Textilkennzeichnung, die auch zur Bewertung von gerademal "ausreichend" führten, seien nachgebessert worden. 100 Tage - oder besser: Nächte - haben Kunden Zeit, die muun-Matratze auszuprobieren, wirbt die Firma und hofft, dass Interessenten sich ihr eigenes Urteil bilden.

brunobett wirbt mit dem Prinzip "Eine für alle"

Enorme Margen im Matratzenhandel

Wenige hundert Meter vom muun-Showroom entfernt hat ein weiteres Berliner Matratzen-Start-up sein Büro. Firma wie Produkt heißen brunobett, acht Mitarbeiter kümmern sich um Vertrieb und Service. "Wir haben die GmbH mit Eigenmitteln gegründet und daraus unsere Anschubfinanzierung gestemmt", betont Co-Gründer Andreas Bauer - im Gegensatz zu muun, der amerikanischen Firma Casper, evemattress aus London, emma aus Frankfurt am Main oder dem Rocket Internet Produkt smood, die allesamt mit viel Risikokapital ausgestattet sind. Dass ausgerechnet der Matratzenmarkt dafür auserkoren wurde, ist kein Wunder - die Margen sind enorm. 300 Prozent Aufschlag sind im klassischen Matratzenhandel üblich. Mit sehr viel weniger dürften sich auch die neuen Spieler am Markt kaum zufrieden geben.

Das Konzept ist nicht ganz neu

Ganz so neu wie die Matratzen-Start-ups glauben machen wollen ist das Prinzip "Eine für alle" zudem nicht. Adam Szpyt hat mit seiner Firma bett1.de eine solche Matratze bereits vor einigen Jahren auf den Markt gebracht. Jahrelang hatte er sich mit den klassischen Matratzenherstellern eine juristische Fehde geliefert, weil er als Onlinehändler die 300 Prozent Marge unterbieten wollte und vom "Matratzenkartell" mit Lieferstopps belegt wurde. Die Auseinandersetzung gipfelte in Razzien des Bundeskartellamts, einer Millionenstrafe für Marktführer Recticel ("Schlaraffia") und dem Entschluss von Szpyt, selber Matratzen herzustellen.



Weil Retouren bei einem so sperrigen und schweren Produkt so weit wie möglich vermieden werden mussten, sei er auf das "one fits all" Prinzip gekommen, erläutert Szpyt. Sein Modell "Bodyguard" wurde im Mai 2015 die am besten benotete Matratze jemals und passt - laut Stiftung Warentest - tatsächlich für alle Schlaftypen. Mit 199 Euro ist dieses Modell zudem noch das Günstigste am Markt. "Ein Kampfpreis", gibt Szpyt offen zu, mit dem er den klassischen Herstellern Dampf machen wolle.

Scheintests als Werbemittel

Seitdem drängen immer mehr Anbieter auf den Markt, und im Internet tauchen immer wieder neue, vermeintliche Matratzentests auf mit Webadressen wie matratzentest.org, matratzentest24.de oder matratzentests.de. Über Testmethoden ist so gut wie nichts zu erfahren, allenfalls Erfahrungsberichte restlos begeisterter Kunden. "Fake-Testseiten" meint Szpyt, mit dem Zweck, Kunden auf der Suche nach seiner Stiftung-Warentest-Sieger-Matratze auf andere Produkte umzuleiten. Tatsächlich werden eve, emma, brunobett oder muun bei den vermeintlichen Tests regelmäßig als Sieger gekürt. Auf Nachfrage räumen die Berliner Firmen brunobett und muun ein, dass dabei Provisionszahlungen geleistet werden. "Affilliate marketing" nennt sich sowas in der Online-Szene. Seriös geht anders. Preislich liegen die Matratzen-Novizen übrigens weit über der "Bodyguard" - Risikokapital will schließlich Rendite.

Rückgaberecht positiv getestet