Brandenburgs insgesamt 23 ambulante Hospizdienste zur Begleitung Sterbender bekommen in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Euro von den gesetzlichen Krankenkassen.



Knapp die Hälfte davon finanzieren die Ersatzkassen, teilte der Verband der Ersatzkassen (vdek) am Freitag in Berlin mit. Ihr Beitrag sei damit im Vergleich zum Vorjahr um etwa 252.000 auf rund 830.000 Euro gestiegen.

Die finanzielle Förderung der häuslichen Sterbebegleitung durch die gesetzliche Krankenversicherung sei ein wichtiger Beitrag zum Ausbau der ambulanten Hospizversorgung, erklärte der Leiter der vdek-Landesvertretung Berlin-Brandenburg, Michael Domrös. Grundlage der Förderung ist den Angaben zufolge eine im März in Kraft getretene neue Bundesrahmenvereinbarung.

In Brandenburg gibt es 23 ambulante Hospizdienste mit rund 1.100 ehrenamtlichen Helfern. Darunter sind auch zwei Hospizdienste für Kinder.