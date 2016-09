Zum Jahreswechsel könnten die Ticketpreise für Busse und Bahnen in Berlin und Brandenburg angehoben werden: Im Gespräch sind 10 Cent mehr für den Einzelfahrschein AB, aber auch das Monatsticket ABC könnte teurer werden. Am Donnerstag berät der VBB-Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg berät am Donnerstag über neue Fahrscheintarife für Busse und Bahnen in der Region. Auf dem Tisch liegt nach Medienberichten der Vorschlag, die Preise zum 1. Januar 2017 zu erhöhen.

Die Monatskarte AB, das war schon seit Ende August im Gespräch, soll weiter 81 Euro kosten, die Vier-Fahrten-Karte unverändert 9 Euro. Der maßgebliche Index für die Erhöhung über alle Tarife hinweg liege bei 0,56 Prozent.

Eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg hatte sich Ende August zu den Zahlen nicht äußern wollen. Sie sagte jedoch, der Aufsichtsrat entscheide Ende September über "Tarifanpassungen".

Zu Jahresanfang 2016 waren die Fahrpreise in Berlin und Brandenburg durchschnittlich um 1,84 Prozent gestiegen. Dabei hatte sich der Verbund erstmals an dem eigens angelegten Index orientiert. Er beruht auf der Entwicklung der Verbraucherpreise in Brandenburg und Berlin (zu 83 Prozent) sowie auf der Kostenentwicklung bei Kraftstoffen und Strom (je 8,5 Prozent), berechnet jeweils über die vergangenen fünf Jahre.