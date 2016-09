Es geht um Betrug in Millionenhöhe: Seit 2012 beschäftigt der Fall Axel Hilpert die Gerichte. Nun wird der Betrugs-Prozess um den Ex-Hotelier ab 24. Oktober vor dem Frankfurter Landgericht neu aufgerollt, ein halbes Jahr, nachdem er geplatzt war.

