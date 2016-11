Audio: Inforadio | 03.11.2016 | Karsten Zummack

ARD-Themenwoche | Gasturbinenwerk in Berlin - Schwermaschinenbauer lassen jetzt auch schon in 3D drucken

03.11.16 | 10:50 Uhr

Mit dem 3D-Drucker dauert die Produktion eines Bauteiles Wochen statt Monate. Im Gasturbinenwerk von Siemens ersetzt die neue Technologie teilweise bereits das aufwändige Gießen von Turbinenteilen. Bald können die Drucker auch mit auf Montage gehen. Von Karsten Zummack



Ein echter Koloss von Gasturbine baumelt am Kranhaken in der riesigen Werkshalle: 440 Tonnen schwer, aus tausenden Einzelteilen wurde sie hier in der Endmontage zusammengebaut. Das dauert schon mal ein ganzes Jahr, sagt Siemens-Abteilungsleiter Sebastian Piegert. "Unsere Turbinen sind Turbinen für Kraftwerke, dadurch ist die Leistungsklasse sehr hoch." Die typischen Märkte seien zum Beispiel Europa, Nordamerika und Saudi-Arabien. In 65 Länder der Welt verschifft Siemens seine Gasturbinen. An sechs Ständen werden sie hier montiert. Das sei "Schwermaschinenbau in Uhrmachergenauigkeit", sagt Piegert stolz.

Bis zu 4.000 Schichten Metall

Im Gasturbinenwerk in Berlin-Moabit arbeiten heute 3.700 Menschen. Seit 1904 gibt es den Betrieb. Einige Backsteinbauten von damals stehen noch heute, gleichzeitig zieht die Moderne ein. So fallen in einer Halle kleine Glaskästen ins Auge. Es sind Büros - vollgestopft mit neuer Technik. Hier surrt leise ein 3D-Drucker, der doppelt so groß ist wie ein Kühlschrank. Ingenieur Jaroslaw Lebed überwacht, wie im Gerät ein winziger Laserstrahl Metallpulver bearbeitet: "Wir bauen Schicht für Schicht. Der Laserstahl kommt von oben und belichtet die ganze Schicht, so geht das bis zum Ende. 2.000 bis 4.000 Schichten - abhängig vom Bauteil." Lage für Lage wird das Metallpulver geschmolzen und in festes Metall umgewandelt. Es kann ein paar Wochen dauern, bis das Bauteil wie eine Kuchenform aus dem restlichen Pulver gehoben werden kann. Siemens kann auf diese Weise neuerdings Ersatzteile für die Gasturbinenbrenner herstellen, sagt Abteilungsleiter Sebastian Piegert. "Unser Paradebeispiel ist dieser Brennerkopf von der SGT 1000. Der wurde bisher im Feinguss-Verfahren hergestellt, mit relativ langen Lieferzeiten. Da sprechen wir über Monate. Jetzt haben wir das Bauteil qualifiziert auf 3D-Druck. Da sprechen wir über Lieferzeiten von Wochen."

Zukunftsszenario: Vor Ort Ersatzteile drucken

Die neue Technologie spart Zeit, bei mittlerweile ähnlichen Kosten. Das kann wertvoll sein, wenn eine Gasturbine ausfällt. In diesem Jahr will sich das Berliner Siemens-Werk zwei weitere 3D-Drucker anschaffen. Es ist gut möglich, dass die Monteure solche Geräte, die immer schneller werden, künftig sogar zu Einsätzen mitnehmen. "Eines unserer Zukunftsszenarien ist, vor Ort beim Kunden Bauteile zu drucken", sagt Piegert. Dem 3D-Druck gehört die Zukunft findet er, sogar in der sogenannten Old Economy.