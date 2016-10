Der bundesweite Breitband-Ausbau steht für Bundes-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ganz oben auf der Tagesordnung. Zwei Milliarden Euro Fördergeld stellt sein Ministerium in diesem Jahr für jene Kommunen bereit, in denen sich der Breitband-Ausbau wirtschaftlich bislang nicht lohnt.

Die Pressesprecherin des Brandenburger Wirtschaftsministeriums, Claudia Lippert, verweist auf Nachfrage von rbb|24 darauf, dass eine dritte Förderungsrunde des Bundesprogrammes noch aussteht. "Da haben fünf Brandenburger Landkreise und eine kreisfreie Stadt Anträge Förderanträge gestellt", so Lippert. Insgesamt betrage das geplante Investitionsvolumen 124 Millionen Euro, maximal die Hälfte des Geldes steuere der Bund bei.

Brandenburg kann also in der dritten Runde mit maximal 62 Millionen Euro Zuwendung rechnen – das wären immer noch deutlich weniger als die 463 Millionen, die Mecklenburg-Vorpommern nun bekommt. "Wir sind in Brandenburg durch das Landes-Förderprogramm Glasfaser 2020 in Sachen Breitband-Ausbau bereits deutlich weiter als Mecklenburg-Vorpommern", erläutert Lippert.

Das stimmt zwar. Aber das Ziel von Bundesminister Dobrindt, bis Ende 2018 wirklich flächendeckend schnelles Internet anbieten zu können, wird in Brandenburg wohl nicht erreicht werden - wieder einmal.