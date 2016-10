Die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Eurowings wollen am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Von dem Streik werden vermutlich auch Passagiere am Flughafen Tegel betroffen sein. Eurowings bedient die Strecke Berlin - Düsseldorf viermal am Tag.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo ruft ihre Mitglieder am Donnerstag zum Streik bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings auf. Nachdem ein erneuter Einigungsversuch erfolglos geblieben sei, bleibe der Gewerkschaft keine andere Wahl, teilte Ufo am Mittwoch mit. Details zum Streik sollen am frühen Abend veröffentlicht werden.

Von dem Streik könnten auch Passagiere in Berlin-Tegel betroffen sein. Eurowings fliegt viermal am Tag von Berlin nach Düsseldorf und wieder zurück. Ob diese Flüge bestreikt werden, ist noch unklar. Den Flughafen Schönefeld fliegt die Airline nicht an.