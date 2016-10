Bei der Berliner Charité werden ab Mittwoch Notfallpatienten in einer neuen Zentralen Notaufnahme behandelt. Dafür wurde neben dem Bettenhaus das Notfallzentrum Mitte errichtet. Parallel dazu wird die bisherige Rettungsstelle in der Luisenstraße geschlossen.



Das neue Haus befindet sich in der Philippstraße 10. Die Anfahrt für Patienten und Rettungsdienste erfolgt über die Hannoversche Straße. Die Zentrale Notaufnahme am Campus Charité Mitte biete mit ihrer funktionalen und kompakten Architektur eine wesentlich bessere Notfall- und Akutversorgung, teilte der Ärztliche Leiter der Notfallmedizin mit.



Die neue Rettungsstelle ist für jährlich rund 60.000 Behandlungskontakte ausgelegt. Schwere Fälle werden direkt in den Reanimationsraum gebracht und können auf kurzem Weg im gegenüberliegenden CT untersucht werden.

mit Informationen von Thomas Weber