Die monatelange Hängepartie hat offenbar ein Ende: Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" kann Rewe einen Großteil der 115 Kaiser's-Filialen in Berlin übernehmen. Darauf hätten sich die Chefs von Edeka und Rewe nun geeinigt.

Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" (Bams) sollen bei den Geheimverhandlungen über die Zukunft der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann die Chancen auf eine Einigung gestiegen sein. Demnach haben sich Edeka-Chef Markus Mosa und Rewe-Chef Alain Caparros weitgehend auf eine Aufteilung der Filialen verständigt. Rewe soll den Großteil der 115 Kaiser's-Filialen in der Hauptstadt erhalten, Edeka im Gegenzug fast alle Filialen in Bayern.

Für die rund 5.000 Kaiser's-Beschäftigten in Berlin würde eine Jobgarantie von fünf Jahren gelten, wenn es so kommen sollte. Allerdings gebe es laut "Bild am Sonntag" weiterhin keine Einigung darüber, wer die 100 Filialen in Nordrhein-Westfalen übernehmen solle. Diese Filialen gelten als größter Verlustbringer bei Kaiser's Tengelmann, daher hätten weder Edeka noch Rewe Interesse daran, diese zu übernehmen. Ohne Aufteilung dieser Filialen gebe es aber keine Einigung, so die Bams.