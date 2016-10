Rewe muss einige Auflagen erfüllen, ansonsten aber hat das Bundeskartellamt dem zweitgrößten Lebensmitteleinzelhändler die Übernahme von Coop genehmigt.

Coop betreibt insgesamt rund 200 Filialen der Marke Sky – darunter drei in Brandenburg: In Nauen, in Potsdam und in Werder. Coop steckt tief in den roten Zahlen. Im vergangenen Jahr machte die Kette laut Kartellamt einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro. Rewe erzielte einen Umsatz von rund 36 Milliarden Euro. Der Konzern will mindestens 55 Prozent an der neuen Gesellschaft der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH und Co KG kaufen. In diese Gesellschaft sollen die Märkte der Coop eingebracht werden.