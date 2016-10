Wohnungsnot bei Studierenden - "Zimmer gesucht, egal wo, ab acht Quadratmetern"

09.10.16 | 09:34 Uhr

Berlin war einmal ein Traum für Studenten: niedrige Mieten, hohe Lebensqualität. Doch diese Zeiten sind vorbei – zumindest was die niedrigen Mieten betrifft. Wer als Studierender zum Semesterstart derzeit ein bezahlbares WG-Zimmer in der Hauptstadt sucht, muss zu vielen Kompromissen bereit sein. Von Robin Avram

Auf dem Portal wg-gesucht.de veröffentlichen Studierende im Minutentakt Suchanzeigen. Viele brauchen ein WG-Zimmer in Berlin – und sind bereit, dabei auch große Abstriche zu machen. So schreibt die 24-Jährige Katja: "Ja, ich weiß, der Wohnungsmarkt ist die Hölle in Berlin, aber irgendwo muss es ja was für mich geben! Egal wo, ab 8m2 und wenns nicht anders geht auch auf ein Jahr befristet ... Eine Zimmertür wäre nett." Und der 22-jährige Tobias schreibt: "Die Ansprüche sinken proportional zur Zeit, die ich mit Suchen verbringe, aber ein, zwei Dinge wären mir dann doch wichtig: irgendwas Nettes im Wedding und ´ne Miete von roundabout 350€ mit etwas Luft nach oben."

WG-Zimmer kosten im Schnitt 390 Euro Miete

Doch 350 Euro reichen für ein WG-Zimmer in Berlin kaum noch aus. Laut einer aktuellen Studie des Forschungsinstitut empirica müssen Hauptstadt-Studenten im Schnitt bereits 390 Euro monatlich für ein Zimmerdach über'm Kopf berappen. Damit rückt Berlin näher an München und Hamburg heran. Die Studie "Junges Wohnen" des Moses-Mendelssohn-Zentrums analysierte unlängst Ursache und Folgen dieses Preisanstiegs. WG-Zimmer sind demnach ein knappes Gut geworden, weil auch Auszubildende, Trainees oder andere junge Berufstätige inzwischen diese Wohnform nachfragen. Nicht, weil sie das gemeinschaftliche Wohnen mit Fremden per se toll finden, sondern weil günstige Ein- und Zweizimmerwohnungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt kaum noch zu bekommen sind. Die Folge: Studierende weichen zunehmend aus in Gebiete, die früher gemieden wurden. So geraten einfache, mehrgeschossige Bauten in Moabit oder Wedding in den Fokus von Studenten.

"Soziale Selektion der Studierenden"

Was gut für die Entwicklung des Wedding sein könnte, wird allerdings zunehmend zum sozialen Problem. Denn wer allein vom Bafög-Höchstsatz über die Runden kommen muss, weil die Eltern keine finanzielle Unterstützung leisten können, hat abzüglich der studentischen Durchschnittsmiete von 390 Euro nur noch 259 Euro monatlich zum Leben über. "Bei solchen Durchschnittsmieten kann man schon von einer sozialen Selektion der Studierenden sprechen", meint Jürgen Morgenstern, Sprecher des Studentenwerkes Berlin. In den 33 Studenten-Wohnheimen der Stadt lebt es sich mit durchschnittlich 217 Euro monatlicher Miete zwar deutlich günstiger – aber die Nachfrage nach den rund 9.400 Plätzen kann das Studentenwerk bei Weitem nicht decken. "Auf unserer Warteliste stehen aktuell 3200 Studierende. Das ist ein historischer Höchststand", sagt Morgenstern.

Senat will 5000 neue Studenten-Wohnheimplätze bauen