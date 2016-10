Tuifly will am Sonntag wieder nach Plan fliegen

Die Maschinen des Ferienfliegers Tuifly sollen ab Sonntag wieder weitgehend planmäßig abheben. Wie das Unternehmen bekannt gab, arbeite man mit Hochdruck daran, wieder das komplette Flugprogramm anbieten zu können. Aus organisatorischen Gründen werde am Samstag aber noch ein Großteil der Flüge ausfallen. Betroffen ist auch weiter Air Berlin, da ein Drittel der Tuifly-Flotte für die Berliner im Einsatz ist. Tuifly aktualisiert die Informationen zu den stattfindenden Flügen fortlaufend auf seiner Webseite . Am Freitag hatte sich der Reisekonzern Tui mit den Arbeitnehmern im Tarifstreit geeinigt und eine dreijährige Standort- und Tarifgarantie vereinbart. Seit Donnerstag sind Hunderte Flüge ausgefallen, weil sich zahlreiche Crewmitglieder offenbar aus Protest kurzfristig krankgemeldet hatten. Entschädigungen für die davon betroffenen Kunden lehnte Tuifly ab. Krankmeldungen seien als höhere Gewalt anzusehen.

Kritik am Tui-Konzern kam von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Er könne allen Kunden nur raten, ihre rechtlichen Schadensersatz-Ansprüche geltend zu machen, sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Tuifly in eine neue Dachholding unter Führung von Etihad integriert werden soll. Arbeitnehmervertreter befürchten Job-Verluste und kritisierten zu unkonkrete Angaben. Seitdem führen kollektive Krankmeldungen der Besatzungen zu Flugausfällen und massiven Verspätungen.