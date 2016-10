Flugzeugwartung - Air Berlin will bundesweit knapp 500 Stellen streichen

14.10.16 | 10:55 Uhr

Was bisher Spekulationen waren, wird jetzt zur Gewissheit: Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will bundesweit fast 500 Stellen streichen. Die Zahl der Technik-Mitarbeiter soll von 1.300 auf 830 sinken. Auch in Berlin sollen Stellen abgebaut werden.



Die Fluggesellschaft Air Berlin will im Zuge der Umstrukturierung in ihrer Techniksparte bundesweit fast 500 Stellen streichen. Die Wartung der Flugzeuge solle künftig nur noch in München, Düsseldorf und Berlin erfolgen, sagte Anja Schlosser, Luftverkehrsexpertin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Freitag.

Vier Wartungsstandorte sollen geschlossen werden

Die Wartungsstandorte in Stuttgart, Nürnberg, Hamburg und Frankfurt am Main sollen demnach geschlossen werden. Auch in München, Düsseldorf und Berlin sollen Stellen abgebaut werden. Die Zahl der Mitarbeiter bei Air Berlin Technik soll Verdi-Angaben zufolge von derzeit mehr als 1.300 auf 830 sinken Das angeschlagene und seit Jahren hoch defizitäre Luftfahrtunternehmen Air Berlin soll im Zuge der Sanierung von derzeit mehr als 140 auf künftig nur noch 75 Maschinen schrumpfen. Etwa 1.200 Mitarbeiter sollen nach Unternehmensangaben insgesamt entlassen werden.

Am 26. Oktober steht die TUIfly-Entscheidung an

40 Flugzeuge mit Besatzung will Lufthansa für seine Billigtochter Eurowings mieten. Der größte europäische Reisekonzern TUI könnte am 26. Oktober in Hannover darüber entscheiden, ob eigene TUIfly-Maschinen und weitere Flugzeuge von Air Berlin künftig in eine insgesamt 35 Maschinen starke Touristiksparte unter dem Schirm des Air-Berlin-Merheitsaktionärs Etihad eingebracht werden. TUIfly-Mitarbeiter hatten sich nach Veröffentlichung der Pläne in so großer Zahl krank gemeldet, dass der Urlaubsflieger seinen Betrieb vorübergehend komplett einstellen musste.

Air Berlin steckt tief in der Krise

Air Berlin steckt wegen eines übereilten Expansionskurses und einer unklaren Strategie tief in der Krise. In den vergangenen acht Jahren wurden unter dem Strich nur einmal schwarze Zahlen eingeflogen. Vergangenes Jahr erreichte der Nettoverlust mit knapp 450 Millionen Euro Rekordhöhe. In diesem Sommer litt das Reisegeschäft zusätzlich unter der instabilen politische Lage in ansonsten beliebten Feriengebieten wie der Türkei und Nordafrika.