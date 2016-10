Die Papierfabrik in Spremberg boomt: Die Hamburger Rieger-Gruppe will weitere 370 Millionen Euro in sie investieren. Von dem Geld soll zum Beispiel eine neue Maschine bezahlt werden, die Papier auf Altpapierbasis herstellt. Das Unternehmen sprach am Mittwoch von einer Größenordnung von 493.000 Tonnen. Außerdem sollen 270 neue Arbeitsplätze entstehen - 280 bestehen derzeit. Die Investition sichere auch den Fortbestand der 280 bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätze, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD).

Die EU-Kommission genehmigte demnach Regionalbeihilfen in Höhe von knapp 34 Millionen Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Grund war der Einsatz innovativer Verfahren.

Die Hamburger Rieger-Gruppe, die zur österreichischen Prinzhorn Holding gehört, produziert in Spremberg, Trostberg (Bayern) und Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) Wellpappenrohpapiere. Prinzhorn betreibt in Spremberg neben der Papierfabrik auch ein Kraftwerk und ein Werk für Verpackungen.