Die Preise klettern vor allem in den Großstädten rasant. So zahle man in Berlin für eine neue Eigentumswohnung mit gutem Wohnwert derzeit im Schnitt 4.100 Euro pro Quadratmeter. In Potsdam werden für eine vergleichbare Wohnung 3.300 Euro fällig. Spitzenreiter ist den Angaben nach jedoch München mit 6.900 Euro.

Käufer müssen für Immobilien in Deutschland immer mehr Geld bezahlen. Der Preisanstieg hat sich nach einer aktuellen Studie des Immobilienverbands IVD , die am Dienstag vorgestellt wurde, für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im zweiten und dritten Quartal 2016 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum noch einmal beschleunigt.

Auch für Baugrundstücke in guter Wohnlage muss man demnach immer tiefer in die Tasche greifen: In München zahlt man 1.850 Euro, in Potsdam werden 330 Euro fällig. Deutlich günstiger sind die Grundstückspreise beispielsweise auf dem Land in Frankfurt (Oder) mit nur 70 Euro. Auch eine Eigentumswohnung ist hier für 1.650 pro Quadratmeter zu haben.

Nach dem Wohnpreis-Spiegel des Verbands verteuerten sich Eigentumswohnungen mit mittlerem Wohnwert um gut sechs Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Rate bei knapp fünf Prozent gelegen. Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen zudem um 4,2 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr. "In allen Segmenten kommt es derzeit zu einer deutlich stärkeren Preissteigerung", hieß es in der Studie. Damit setze sich der 2010 begonnene Anstieg der Preise weiter fort.

Für die Studie hat der Verband Immobilienpreise in rund 370 Städten und Gemeinden bundesweit ausgewertet. Der IVD vertritt nach eigenen Angaben Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständige.