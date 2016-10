'In der Eifel ist es genauso wie in der Uckermark'

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sieht keine Chancen für ein weiteres Aufbauprogramm Ost. "Ich halte das nicht für mehrheitsfähig" sagte Gerber der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Wir haben in vielen Bereichen eine Infrastruktur auf Westniveau."



Das Problem sei aber, dass im Osten oftmals lediglich produziert werde, was im Westen erforscht und entwickelt wurde. "Deshalb müssen wir mehr Innovationen reinbringen", sagte Gerber. Diese Aufgabe gebe es auch in strukturschwachen Gegenden im Westen. Auch dort sei ein starker Wegzug von jungen Menschen festzustellen. "In der Eifel ist es genauso wie in der Uckermark."