Die Berliner Bäder rutschen weiter in die Krise. Sie hatten im ersten Halbjahr 2016 seltener geöffnet als geplant. Das berichtet die " Berliner Morgenpost ". Sie bezieht sich auf eine Antwort der Sportverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Gabriele Hiller.

Wenn die Bäder geschlossen sind, liege das am Personalmangel oder an technischen Problemen, hieß es. Den Angaben zufolge bleiben die Besucher auch aus wegen der ungünstigen Öffnungszeiten und der hohen Preise. Als Folge dessen seien die Erlöse der Anstalt öffentlichen Rechts aus dem Badebetrieb im ersten Halbjahr 2016 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zum Jahresende drohe deswegen eine weitere Finanzlücke in Millionenhöhe.