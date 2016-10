Die Redakteure der "Berliner Zeitung" wissen keine Details, doch sie wissen eins: Ihre Redaktion steht – mal wieder – vor einem radikalen Umbau. Für Donnerstag 11 Uhr ist eine Vollversammlung aller Mitarbeiter des Berliner Verlags im großen Konferenzraum anberaumt worden: In den vergangenen Jahren waren damit in der Regel keine gute Nachrichten verbunden.

"Wir freuen uns erstmal über die Nachricht, dass sich der Verlag in Berlin engagieren will und mit der 'Berliner Zeitung' etwas vorhat", sagt Frederik Bombosch, der Vorsitzende des Redaktionsausschusses der "Berliner Zeitung", gegenüber rbb|24. "Und wir hoffen für morgen auf ein Bekenntnis von DuMont, den notwendigen Strukturwandel zu vollziehen. Es ist klar, dass das nur mit motivierten und ausreichend Mitarbeitern funktionieren kann."

Das Verlagshaus DuMont hatte mit der Übernahme der "Frankfurter Rundschau" und deren Insolvenz im Jahr 2012 enorme Verluste gemacht. "Wir haben seitdem gespürt, dass der unternehmerische Mut fehlte, in Berlin zu investieren und es der Redaktion zu ermöglichen, im digitalen Bereich stärker zu präsent zu sein", sagt Bombosch. So arbeiteten Online- und Printredaktion heute noch weitgehend getrennt.

Die Gerüchte verunsichern jedoch die Belegschaft. "Wenn an ihnen etwas dran sein sollte, dann stellt das natürlich in Frage, ob der Verlag wirklich etwas im positiven Sinne verändern will." So halten Redakteure der "Berliner Zeitung" eine Zusammenarbeit mit dem "Berliner Kurier" höchstens im organisatorischen Hintergrund für möglich, inhaltlich sei das so gut wie ausgeschlossen. Aus der Redaktion heißt es, es gebe von oben die Zusage, beide Titel zu erhalten. Auch eine inhaltliche Konzentration der Zeitung ausschließlich auf den Ostteil Berlin sei nicht geplant.