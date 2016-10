Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier hat im Rahmen seiner Umstrukturierung weitere Stellenstreichungen angekündigt. Rund 7.500 Stellen sollen bis Ende 2018 weltweit in Produktion und Verwaltung wegfallen, teilte Bombardier am Freitag in Montréal mit. Zugleich soll aber in anderen Bereichen neues Personal eingestellt werden. Eine Zahl wurde dazu nicht genannt.

Bombardier will nach eigenen Angaben bis Ende 2018 rund 300 Millionen US-Dollar (275 Millionen Euro) einsparen. Inwieweit die deutschen Standorte - darunter auch Hennigsdorf (Oberhavel) - betroffen sein werden, war zunächst nicht bekannt. Neben Henningsdorf ist das Unternehmen in Deutschland in Görlitz, Bautzen, Kassel, Mannheim und Siegen vertreten.