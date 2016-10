Einen Vorstoß der Landwirte, eine gemeinsame Branchenorganisation mit dem Milchindustrie-Verband zu gründen, wurde von Industrieseite abgelehnt, wie Landesbauern-Verbandssprecher Sebastian Scholze am Samstag mitteilte. Im September hatten die Bauernverbände von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in einem offenen Brief an die Milchindustrie und den Raiffeisenverband appelliert, die gemeinsame Organisation ins Leben zu rufen. Damit ließen sich Milchkrisen in Zukunft vermeiden, wie der märkische Landesbauernpräsident Henrik Wendorff erklärte.