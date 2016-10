Brandenburg will die Abgeltungssteuer für Kapitaleinkünfte kippen und startet dazu eine Initiative im Bundesrat. Dies habe das Kabinett beschlossen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Ziel der rot-roten Landesregierung sei es, dass Kapitalerträge beim Finanzamt wieder nach dem allgemein gültigen Einkommensteuersatz abgerechnet werden.

Brandenburg will den Antrag am Freitag kommender Woche in den Bundesrat einbringen. Es werde damit gerechnet, dass die Länderkammer diesen Vorstoß zunächst in ihren Finanzausschuss überweisen wird, sagte Ministeriumssprecher Thomas Vieweg. "Dort rechnen wir uns gute Chancen aus, weil auch grüne Finanzsenatoren und -minister sowie einige SPD-Vertreter hinter diesem Vorhaben stehen.", sagte Trochowski im rbb ergänzend. Anschließend muss der Bundesrat dann im Plenum entscheiden.