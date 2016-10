Tuifly lässt auch am Wochenende Flüge ausfallen

Minister: Lösung in Sicht

Seit Montag bekommt die Fluggesellschaft Tuifly wegen massenhafter Krankmeldungen kaum noch Flieger in die Luft. Kritik an Tuifly kommt jetzt auch vom Bundesverkehrsminister. Er rät geschädigten Urlaubern zu rechtlichen Schritten. Möglicherweise ist aber bereits für Sonntag eine Lösung in Sicht.