Beim Berliner Entsorgungs- und Recycling-Konzern Alba steigt eine chinesische Unternehmerfamilie ein. Das Unternehmen Deng teilte am Samstag mit, dass Alba 60 Prozent seines Recycling-Geschäfts in China und des Service-Geschäfts in Deutschland (Interseroh) an einen Fonds der Familie abgeben wird.

Finanzkreisen zufolge zahlen die Chinesen mehr als 300 Millionen Euro für den Einstieg. Alba wollte sich dazu nicht äußern. Mit dem Geld kann Alba einen großen Teil seiner Schulden von rund 450 Millionen Euro zurückzahlen. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.