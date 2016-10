Audio: 06.10.2016 | Inforadio | Anja Dobrodinsky

Deutsche Gründer- und Unternehmertage 7. - 8.10. - Gründerchampion Tandemploy bringt zwei auf einen Job

07.10.16 | 10:40 Uhr

Immer mehr Unternehmen und Mitarbeiter interessieren sich für Jobsharing. Die Berliner Firma Tandemploy bringt solche Arbeitspartner zusammen – und wurde dafür gerade zum Berliner Gründerchampion 2016 gekürt. Von Anja Dobrodinsky

Sie sind Tandemplay - Jana Tepe und Anna Kaiser

Mit einer Tandembewerbung fing alles an: Jana Tepe und Anna Kaiser arbeiteten zusammen in einer Personalberatung, als sie plötzliche eine Bewerbung auf dem Tisch hatten, bei der sich zwei Menschen eine Führungsposition teilen wollten. Die Idee gefiel den beiden und so gründeten sie 2013 Tandemploy, eine Plattform, die Jobsharer zusammenbringt. "Es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich in bestimmten Lebensphasen mehr Zeit wünschen für andere Dinge, für Familie, Projekte, Ehrenämter, Weiterbildung, und die aber trotzdem ihren qualifizierten Job weitermachen wollen. Da ist man bisher einfach oft an die Grenzen gestoßen. Das war frustrierend", sagt Jana Tepe.

Für die Bewerber ist die Plattform kostenlos

Eine Führungsposition in Teilzeit – das wollte kaum ein Unternehmen mitmachen. Beim Jobsharing hingegen stellt eine Firma gleich zwei Menschen ein, die sich vertreten können, sich zudem noch ergänzen und zusammen oft auf mehr als eine volle Stelle kommen. Wer so arbeiten möchte, muss auf Tandemploy einen kurzen Fragebogen ausfüllen und bekommt dann mögliche Partner genannt.



Auf der Plattform präsentieren sich auch Unternehmen, die Jobsharing anbieten. Interessierte Tandems können sich direkt bewerben. Tandemploy hat außerdem eine Software entwickelt, mit der sich Unternehmen ihre eigene Jobsharing-Börse einrichten können. Dafür – und für die Präsenz auf der Plattform – müssen sie zahlen. Für die Bewerber ist Tandemploy hingegen kostenlos. Auch in dem Unternehmen selbst werden Jobs geteilt. Alle zehn Mitarbeiter durften ihre Arbeitszeit selbst festlegen, sagt Jana Tepe: "Alle haben eigentlich eine Zahl genannt zwischen 25 und 32 Stunden. Das ist anscheinend für viele eine gute Arbeitszeit ist. Wir hatten einen Bereich im Sales, da hat uns das nicht gereicht, weil wir wussten, wir brauchen eigentlich mehr Power. Da haben wir dann zum Beispiel einen Tandempartner dazu gesucht."

Geschätzt bietet jedes fünfte Unternehmen Jobsharing an