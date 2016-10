Da geht wohl noch was bei Easyjet: Während der Konkurrent Air Berlin mit starken Turbulenzen kämpft, stationiert die Billigfluggesellschaft ein weiteres Flugzeug am Flughafen Schönefeld. Für das nächste Jahr haben sich die Briten hohe Ziele gesteckt.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet hält ihr Potenzial am Flughafen Berlin-Schönefeld noch nicht für ausgereizt. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Passagiere von und nach Schönefeld um zwölf Prozent auf 5,4 Millionen und damit deutlich stärker wachsen als 2016. Das kündigte der Geschäftsführer von Easyjet Deutschland, Thomas Haagensen, am Dienstag in Berlin an.



In diesem Jahr erwartet er 4,8 Millionen Easyjet-Fluggäste, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wäre etwa jeder zweite Passagier in Schönefeld.