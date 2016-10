Einigung im Schlichtungsverfahren - Berliner Kaiser's-Märkte gehen offenbar an Rewe

31.10.16 | 15:34 Uhr

Jetzt also doch? Im monatelangen Zerren um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann scheint es nun eine Lösung zu geben, mit der wohl auch Rewe leben kann: Die Märkte in Bayern bekommt Edeka, die Berliner gehen an Rewe.

Bei den Verhandlungen zur Zukunft der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ist eine Einigung über Eckpunkte erzielt worden. Das teilten mehrere Nachrichtenagenturen am Montag mit.



"Die Schlichtung ist heute erfolgreich abgeschlossen worden", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel am Montag und der Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum 11. November solle die Klage von Rewe gegen die Ministererlaubnis zurückgezogen werden. Finanzielle Aspekte müssten noch geklärt werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass es noch irgendeinen Stolperstein für den Vollzug der Schlichtungsvereinbarung geben kann", so Gabriel weiter.



"Nun ist klar, dass die Einigung komplett auf der Basis der Ministererlaubnis vollzogen wird", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Es solle für sieben Jahre Sicherheit für die Arbeitsplätze geben, fügte Gabriel hinzu.



Zuvor berichteten Agenturen, die Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe hätten sich über die Verteilung der Filialen geeinigt. Nach einer afp-Meldung sollen die Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin an den Handelskonzern Rewe gehen, und die in Bayern an Edeka. Eine Abmachung für die Filialen in Nordrhein-Westfalen stand zunächst noch aus.



5.000 Beschäftigte in der Region

Am Montag waren die Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe unter Leitung von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einer dritten Schlichtungsrunde zusammengekommen. Die Schlichtungsgespräche galten als letzte Chance, eine Zerschlagung der traditionsreichen Supermarktkette zu verhindern. Ohne eine Einigung wären nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bis zu 8.000 Arbeitsplätze gefährdet gewesen.



Lange war die Zukunft der Supermarktkette mit ihren 15.000 Beschäftigten offen. Es gab hohe Hürden für eine Einigung. Dabei ging es um eine Aufteilung der Filialen in Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Supermarktkette beschäftigt in der Region Berlin und Brandenburg mehr als 5.000 Menschen.



Kaiser's Tengelmann betreibt im Großraum Berlin, in München und Oberbayern sowie in Nordrhein-Westfalen noch gut 400 Filialen, mehr als 100 allein in der Region. Die Kette schreibt seit der Jahrtausendwende rote Zahlen. Miteigentümer Karl-Erivan Haub hatte deshalb vor zwei Jahren beschlossen, das Unternehmen Edeka zu verkaufen.



Rewe spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen. Der Edeka-Konkurrent hatte gegen eine Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Gabriel zur Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka geklagt. Daher musste in Verhandlungen eine Lösung mit Rewe gefunden werden, damit Rewe die Klage zurückzieht. Mit der Ministererlaubnis hatte Gabriel ein Veto des Kartellamts gegen die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka ausgehebelt.