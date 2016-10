Natürlich ist das Bad Saarow nicht Davos. Oder doch? In dem Kurort im Landkreis Oder-Spree tagen seit Donnerstag nach schweizerischem Vorbild Experten, um sich mit der ostdeutschen Wirtschaft zu befassen. Warum kommt der Osten nicht in die Puschen?

Nach dem Vorbild des Weltwirtschaftsforums in Davos reden Politiker, Wissenschaftler und Manager seit Donnerstag in Bad Saarow (Oder-Spree) unter dem Titel "Wirtschaft, Wachstum, Zukunft" über die Probleme und Aussichten der ostdeutschen Wirtschaft.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist sowohl in Berlin als auch in Brandenburg im ersten Halbjahr deutlich stärker gewachsen als im bundesweiten Durchschnitt. Damit stehen beide Länder in Sachen Wirtschaftswachstum ziemlich weit vorne im bundesweiten Ländervergleich.

In den vergangenen Jahren war die ostdeutsche Wirtschaft langsamer als die im Westen gewachsen. Die Schere zwischen Ost und West vergrößerte sich damit weiter. Nach dem jüngsten Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit lag die Wirtschaftskraft je Einwohner im Osten 2015 noch immer 27,5 Prozent unter dem Niveau in den alten Ländern. Als eine der Hauptursachen gilt die Abwanderung vor allem junger Fachkräfte in den Westen, aber die Industriearmut weiter Landstriche.

Zum Auftakt will Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) als Hauptredner darstellen, auf welche Punkte es künftig ankommt. Gabriel sagte, die problematische demografische Entwicklung könne durch Zuwanderung ein Stück weit abgefedert werden. "Dafür ist aber eine weltoffene Haltung wichtig", so der Bundeswirtschaftsminister weiter. Denn nach einem schwachen Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren sei der Osten Deutschlands auf Weltoffenheit und mehr Forschung angewiesen. Die Firmen müssten Stärken wie gute Ausbildung, bezahlbaren Wohnraum und hervorragende Kinderbetreuung ausspielen, um bei der Fachkräftesicherung konkurrenzfähig zu sein, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt dieses ersten ostdeutschen Wirtschaftsforums in einer Mitteilung.