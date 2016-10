EU-Fördermittel für die Mark - Warum Brandenburg sich jetzt auf neues EU-Geld freuen kann

25.10.16 | 13:57 Uhr

Die aktuelle Förderperiode für EU-Gelder läuft zwar schon seit 2014. Weil Brandenburg aber erst im Oktober alle Bedingungen erfüllt hat, fließen die meisten Gelder erst jetzt. Freuen können sich mehr als 200 Projekte über insgesamt 846 Millionen Euro. Von Markus Woller

Ob auf dem Fußballplatz, an der Werkbank oder sogar auf der Straße: In tausenden Brandenburger Projekten steckt jetzt schon Geld aus europäischen Fördertöpfen. Nun kommt noch mehr hinzu.

Förderzeitraum von 2014 bis 2020

Obwohl der Förderzeitraum schon seit 2014 läuft, schüttet die EU erst jetzt die Fördertöpfe für die regionale Entwicklung aus, denn im Oktober hat Brandenburg auch die von der EU verlangten Informationen über die Mittelkontrolle eingereicht. Nun ist für Brandenburg wieder richtig viel Geld in Sicht – ganz besonders für die Hochschulen des Landes, aber auch wieder für Vereine und vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen. 846 Millionen Euro sollen bis 2020 fließen.



Das erste Geld soll in den kommenden Wochen und Monaten ausgezahlt werden, sagt EU-Kommissarin Corinna Cretu. "Brandenburg profitiert seit Jahren sehr von diesen Fonds. Die örtlichen Behörden haben für die Förderperiode bis 2020 bereits 200 Projekte ausgewählt, vor allem um die Entwicklung technischer Infrastruktur und innovativer Forschungs-Institutionen zu fördern. Das ist aus meiner Sicht richtig, denn dieser Sektor ist ein wichtiger Antrieb für die Wirtschaft", so Cretu.

Wirtschaft in strukturschwacher Region soll gestärkt werden

Auf der Projekt-Liste, die rbb|24 vorliegt, stehen neben den meisten Hochschulen des Landes beispielsweise das Helmholtz-Zentrum in Potsdam, die Kinematics GmbH in Bernau oder die ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB). Hauptziel der EU-Fonds ist, die Wirtschaft in der strukturschwachen Region durch die Fördermittel zu stärken und zukunftsfähiger zu machen. Auffällig viele Fördergelder werden daher ausgezahlt für die Teilnahme an Messen von kleinen und mittleren Unternehmen. In der mangelnden Vernetzung sieht die EU nämlich einen großen Wettbewerbsnachteil für Brandenburger Firmen.

Vom Geld profitieren auch deutsch-polnische Projekte