Platzeck soll wieder schlichten - Gewerkschaft Ufo sagt Streik bei Eurowings vorerst ab

31.10.16 | 14:51 Uhr

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wird es in dieser Woche trotz der gescheiterten Schlichtungsverhandlungen keine neuen Streiks der Flugbegleiter geben. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft für diese Woche mit zwei weiteren Streiktagen gedroht.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sagt die für diese Woche angekündigten Streiks bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ab. Das gab der Gewerschaftsvorsitzende Nicoley Baublies am Montag bekannt. Stattdessen strebe Ufo Gespräche mit dem Konzernvorstand der Mutter Lufthansa über eine Lösung in dem Konflikt an.



Matthias Platzeck soll schlichten

Ufo forderte den Lufthansa-Vorstand in einem offenen Brief zu einem Gespräch auf, an dem auch der ehemalige Schlichter in dem Tarifstreit, Matthias Platzeck, teilnehmen soll, wie Baublies weiter sagte. "Es muss einen Befriedungsversuch geben", sagte der Gewerkschaftschef. Das Management von Eurowings sei "offensichtlich überfordert" in dem Streit. Platzeck, der auch beim Mutterkonzern schon erfolgreich geschlichtet hat, ist demnach grundsätzlich bereit zur Vermittlung.



Ursprünglich hatte die Gewerkschaft für diese Woche mit zwei weiteren Streiktagen gedroht, die nun nicht stattfinden.

Der Konflikt köchelt schon seit Jahren