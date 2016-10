Mieterverbände von Gesetz enttäuscht - Vermieter ignorieren Berliner Ferienwohnungsverbot

19.10.16 | 19:13 Uhr

Ferienwohnungen sind in der Touristenmetropole Berlin ein glänzendes Geschäft - nicht aber für die Berliner Mieter. Um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, dachte sich der Senat das Zweckentfremdungsverbot aus. Aber auch nach Ablauf der Schonfrist zeigt sich: Nur elf Prozent der früheren Ferienappartements sind wieder normal vermietet. Mehr dazu im rbb-Fernsehmagazin KLARTEXT um 22:15 Uhr



Berlin ist zum Paradies für Touristen avanciert, die Zahl der Übernachtungen in der deutschen Hauptstadt hat sich in den vergangenen 16 Jahren mehr als verdreifacht. 2015 kamen 12,4 Millionen Besucher, wieder ein neuer Rekord. Und viele von ihnen quartieren sich dort ein, wo früher Berliner Mieter wohnten.



In der Wilhelmstraße zum Beispiel, nur einen Steinwurf vom Brandenburger Tor entfernt, wurden die Wohnungen ganzer Häuserblöcke in Ferienappartements umgewandelt. In Prenzlauer Berg, nahe des Mauerparks, bot ein einziger Vermieter mehr als 100 Ferienwohnungen an.



Programmtipp 19.10.16 | 22:15 Uhr - Touristen statt Mieter Auch nach der Einführung des Zweckentfremdungsverbots werden noch viele Berliner Ferienappartments im Internet angeboten - obwohl das oft nicht erlaubt ist. KLARTEXT zeigt, wie schwierig es in der Praxis ist, Ferienwohnungen wieder in Mietwohnungen umzuwandeln.

"Das Gesetz hat eben nichts geändert"

Der Grund ist: Das Geschäft mit Touristen bringt eine Menge ein, über das Jahr gerechnet deutlich mehr, als eine übliche Mietwohnung. Die Berliner Mieter wiederum, die haben das Nachsehen – angesichts des völlig überhitzten Wohnungsmarkt und des fehlenden Angebots. 2014 wollte der Senat dieser Praxis deshalb ein Ende setzen, mit dem Zweckentfremdungsverbot: Die Umwandlung von Mietwohnungen in Touristenappartements soll mit diesem Gesetz verboten werden. Nach einer zweijährigen Übergangsfrist sind Ferienwohnungen in Berlin seit dem 1. Mai 2016 nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - eigentlich: Die Appartements am Brandenburger Tor können Touristen noch immer in jeder Preislage mieten. Allein im Bezirk Mitte gibt es nach Angaben der Verwaltung etwa 4.000 illegale Ferienwohnungen. Auch das Geschäft in der Wilhelmstraße boomt unverändert. Schon seit vielen Jahren kämpfen Altmieter dort in einer Bürgerinitiative gegen die Umnutzung der Wohnungen. Von dem Gesetz zeigen sie sich enttäuscht. "Aus der Sicht der Bewohner ist das ein zahnloser Tiger, es hat eben nichts geändert. Sicherlich haben die Bürger sich mehr erhofft und die Politiker haben versprochen," sagt Daniel Dagan von der Bürgerinitiative Wilhelmstraße dem rbb-Magazin KLARTEXT.

Prüfverfahren können bis zu zwei Jahren dauern

Auch der Stadtrat für Bürgerdienste sagt, er habe gehofft, dass ab Mai Schluss sei mit den Touristenappartements. Seine Behörde entscheidet darüber, ob ein Eigentümer Ausnahmegenehmigungen erhält. 450 solcher Anträge liegen für die Wilhelmstraße vor. Solange das Bezirksamt nicht entschieden hat, dürfte der Vermieter auch die Ferienwohnungen nicht anbieten. Aber das Amt hat nur wenige Sanktionsmöglichkeiten. "Anders als zum Beispiel bei Spielhallen, wo man einfach ein Schloss auswechseln kann, müssen wir uns hier auf den langen Weg klassischer Verwaltungsverfahren begeben. Die sehen eben vor, dass man vorliegende Anträge und Widersprüche dagegen bearbeitet, gegebenenfalls in Klagen dazu Stellung nimmt“, sagt Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksstadtrat in Mitte. Solche Verfahren könnten bis zu zwei Jahren dauern. Gleichwohl würden heute geschätzt 90 Prozent aller Ferienwohnungen in Berlin illegal vermietet, sagt von Dassel.

Gleicher Eigentümer, nur anderes Vermietungsportal

Die Agentur "t & c apartments", hinter der eine Immobilienfirma aus Oldenburg steht , vermietete im Kiez zirka 100 Wohnungen, hatte sogar eine Rezeption in der Kopenhagener Straße. Vor einem Jahr gab sie angeblich auf, auf Druck des Bezirks und weil sie wegen des Gesetzes keine Perspektive mehr sah. Heute ist die Firma wieder da - im Hinterhaus vermietet sie exklusive Lofts. Über ein anderes Vermietungsportal kann man von der Agentur im selben Haus Ein-Zimmer-Wohnungen mieten.

"Dieses spezielle Objekt ist uns bekannt, da gibt es laufende Verfahren. Auch wieder ein Einzelfall, teilweise Gewerbe. Für andere Wohnungen liegen uns dauerhafte Mietverträge vor, obwohl die Wohnungen auch wieder im Internet angeboten werden, Hier prüfen wir noch, ob es sich um Zweckentfremdung handelt oder nicht", sagt der Pankower Bezirksstadtrat Torsten Kühne (CDU).

Anbieter versuchen, Ausnahmegenehmigungen einzuklagen

Und solange die Behörden prüfen, vermieten die meisten Anbieter ihre Ferienwohnungen einfach weiter - bis die Gerichte entscheiden. Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juni zwar das Zweckentfremdungsverbot für verfassungskonform erklärt. Viele Vermieter aber versuchen, Ausnahmegenehmigungen einzuklagen. 119 dieser Verfahren liegen momentan beim Verwaltungsgericht. Der Berliner Mieterverein sagt, er habe sich die Rückführung der Ferienwohnungen in den normalen Mietmarkt einfacher vorgestellt. "Die Umsetzung des Gesetzes ist offensichtlich sehr schwierig. Wir haben nicht mit der Hartnäckigkeit der Betreiber gerechnet. Es gibt eine Menge Gegenwind und aus diesem Grunde stellen wir uns auf langfristige Auseinandersetzungen ein", sagt Reiner Wild vom Mieterverein.

Ein-Zimmer-Wohnung für 1.275 Euro