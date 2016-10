Auch Germanwings-Flugbegleiter streiken am Donnerstag

Die Gewerkschaft Ufo will am Donnerstag neben Eurowings auch die andere Lufthansa-Billigairline Germanwings bestreiken. Sie ruft auch Mitarbeiter am Standort Berlin auf, die Arbeit niederzulegen. Ausfälle und Verspätungen drohen für nahezu den gesamten Europa-Verkehr der beiden Fluglinien.