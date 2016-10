In West- und in Südbrandenburg beurteilten sogar mit 94,7 beziehungsweise 93,1 Prozent so viele Betriebe wie nie zuvor ihre Situation als mindestens zufriedenstellend. In den Bau- und Ausbauhandwerken sei die Stimmung besonders gut, hieß es.

Das Brandenburger Handwerk steht so gut da wie seit Jahren nicht mehr. In den am Dienstag vorgestellten Herbst-Konjunkturumfragen der drei Handwerkskammern des Landes - Cottbus, Frankfurt und Potsdam - zeigte sich die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage.

In die Zukunft blicken die Brandenburger Handwerker ebenfalls optimistisch. Die Betriebe in Ostbrandenburg hoffen auf eine stabile bis leicht positive Auftragslage. Ähnlich sah es in Westbrandenburg aus. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man auf die Umsatzerwartung schaut. Die meisten Betriebe glauben, dass die Umsätze gleich bleiben. Der Anteil an Unternehmen, die von steigenden Umsätze ausgehen, lag zudem höher als der Anteil derjenigen, die sinkende Umsätze befürchten.



Von der guten Geschäftslage profitierten auch Arbeitsuchende: In Ostbrandenburg stellte jeder achte Handwerksbetrieb in den zurückliegenden Monaten zusätzliche Mitarbeiter ein. Lediglich jedes 16. Unternehmen baute dagegen Personal ab. Vergleichbar zeigte sich die Situation in Westbrandenburg, wo sogar jeder fünfte Betrieb einstellte. In Südbrandenburg gehen 92 Prozent der Firmen davon aus, in den kommenden Monaten die Zahl der Mitarbeiter zu halten oder zu erhöhen.