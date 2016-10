Im Landgericht Frankfurt (Oder) beginnt am Montag ein neuer Prozess gegen den Unternehmer Axel Hilpert wegen Betruges. Es geht erneut um die Millionen Euro an Fördergeldern, die der inzwischen 69-Jährige für die 2005 eröffnete Luxus-Hotelanlage "Resort Schwielowsee" in Werder bekam.

Hilpert, einst die rechte Hand des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski, kam nach einem Jahr Untersuchungshaft gegen Auflagen frei: Er musste eine halbe Million Euro als Kaution hinterlegen. Die Verteidiger gingen in Revision. In dem Revisionsprozess hob der Bundesgerichtshof (BGH) 2014 Teile des Urteils auf. Schadenshöhe und Gesamtstrafe sollen in dem Verfahren in Frankfurt noch einmal überprüft werden.

Nach Ansicht des BGH ist nicht die gesamte Fördersumme, also 9,2 Millionen Euro, der Betrugsschaden, sondern nur der Anteil, der zu viel gezahlt wurde. Denn Hilpert habe das versprochene Hotel ja tatsächlich gebaut. Damit sei der Subventionszweck erreicht, so der BGH. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass das Resort nur noch in Betrieb sei, weil die Hausbank auf 18 Millionen Euro an Schulden verzichtet habe.