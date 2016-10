Noch ist das Grün, das durch den gläsernen Boden der IGA-Seilbahn zu sehen ist, nur aufgemalt: 15.000 Menschen nutzten am Sonntag die letzte Chance, die Baustelle der Gartenaustellung in Marzahn zu besichtigen. Ab Montag ist das Gelände dicht: Dann wird gepflanzt, was das Zeug hält.