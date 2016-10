ARD-Themenwoche | Zweitjobs in der Region

Immer mehr Menschen in der Region gehen mehreren Jobs gleichzeitig nach: Beim Deutschen Gewerkschaftsbund spricht man deshalb bereits von einem "Zweitjobskandal" – denn viele Menschen könnten von ihrer Arbeit nicht leben. Geschweige denn etwas für die Rente zurücklegen. Von Jana Göbel

Georgine Kalil unterrichtet Fach-Englisch für Technik an der TU. Nach Jahrzehnten als freie Honorarkraft hat sie hier das erste Mal eine befristete Anstellung. Vorher reichte das Geld nie zum Leben - trotz Master-Abschluss. Miete, Heizkosten, U-Bahnkarte, Essen - die täglichen Ausgaben überstiegen immer die Einkünfte, die Kalil mit ihren verschiedenen kleinen Jobs erwirtschaftete. In dieser Zeit machte sie Schulden, um ihr Leben zu bestreiten. Deshalb muss sie jetzt trotz Anstellung weiter ihre Nebenjobs machen: "Ich versuche immer, nebenbei zu arbeiten, Nachhilfe geben, Babysitten, bei Ebay Dinge verkaufen. Und ich überlege auch, mir einen Minijob zu suchen", erklärt die 44-Jährige.

Die geborene US-Amerikanerin lebt seit den 90er Jahren in Berlin. Sie hatte gehofft, dass sie als Studierte irgendwann mal keine Geldsorgen mehr hätte, aber danach sieht es immer noch nicht aus.

Daniel Köhler arbeitet bei einem Startup, einem digitalen Versicherungsmakler. Das ist sein erster Beruf wochentags von 9 Uhr oft bis abends 19 Uhr. Danach wechselt er in seinen zweiten Beruf: Zusammen mit seiner Schwester Pauline hat er "Vanolia" entwickelt, eine App, mit der man seine Hochzeit planen kann. Sie verwaltet zum Beispiel Gästeliste, Geschenketisch, Fotos.



"Es ist so, dass ich wirklich jeden Tag arbeite" erzählt er. "An den Wochenenden versuche ich es zu reduzieren, um auch ein paar Stunden Freizeit zu haben." Die meisten seiner Freunde leben ähnlich, erzählt Köhler: "Es ist Teil meiner Lebenswelt." Es gebe wenige, die nur auf einen einzigen Beruf setzen würden.