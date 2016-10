Flixbus ist ein Betreiber bundesweiter Fernbuslinien mit Sitz in München. Das Startup-Unternehmen ging am 13. Februar 2013 im Rahmen der Liberalisierung des Fernbusmarkts mit vier Linien durch Bayern, Hessen, NRW und Baden-Württemberg an den Start. Seitdem konnte Flixbus das Streckenangebot verzehnfachen und bietet nun etliche tägliche Direktverbindungen in alle deutschen Metropolen und ins grenznahe Ausland.

Flixbus betreibt die Busse nicht selbst. Ein Partnernetzwerk aus mittlerweile rund 200 mittelständischen Busunternehmen übernimmt die Fahrten.

Das Flixbus-Team mit rund 1.000 Mitarbeitern in Berlin und München kümmert sich um die Strecken- und Netzplanung, das Preismanagement und den Vertrieb. Mit der Postbus-Übernahme (August 2016) wird ein Büro in Bonn dazukommen.



In Zukunft will Flixbus auch kleinere Städte in Deutschland anfahren, außerden sind neue Ziele in Skandinavien geplant.