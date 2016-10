Kulturradio | 26.10.2016 | Susanne Papawassiliu

Interview mit dem Medienexperten Markus Reiter - "Zeitungen werden ihre Eigenständigkeit verlieren"

26.10.16 | 16:27 Uhr

Der "Berliner Zeitung" stehen einschneidende Veränderungen bevor - eine Folge von vielen Sparmaßnahmen und einem hart umkämpften Berliner Zeitungsmarkt. Der Medienexperte Markus Reiter spricht im Interview über die Zukunft der deutschen Zeitungslandschaft.

Herr Reiter, gibt es so etwas wie eine Berliner Besonderheit auf dem Zeitungsmarkt?

Das Besondere am Berliner Zeitungsmarkt ist, dass er hoch kompetitiv ist, die Zeitungen also einem starken Wettkampf ausgeliefert sind. Wir haben hier nicht nur regionale Zeitungen wie zum Beispiel den "Tagesspiegel" und die "Berliner Zeitung". Wir haben zusätzlich noch überregional erscheinende Zeitungen wie "Die Welt" und das "Neue Deutschland" und die "taz". Und dann gibt es noch drei Boulevardzeitungen. Einen Markt mit so starker Konkurrenz gibt es in Deutschland sonst nicht mehr.

Der Medienexperte Markus Reiter berät Zeitungen und Zeitschriften.

Wie hat sich die "Berliner Zeitung" auf diesem Markt positioniert?

Die "Berliner Zeitung" hat ein besonderes Problem: Sie ist traditionell eine Zeitung des Ostteils der Stadt. Das klassische bürgerliche Milieu jedoch, das heute noch bereit ist, Zeitungen zu lesen, ist im Osten weniger stark vertreten. Außerdem war die demographische Durchmischung in den östlichen Bezirken wesentlich stärker als in den westlichen. Auch das bedeutet, dass die klassischen Zeitungsleser-Milieus, die ja ohnehin immer weniger werden, im Osten geschrumpft sind. Das macht der "Berliner Zeitung" unheimlich zu schaffen.

Es ist zu befürchten, dass die "Berliner Zeitung" nicht mehr lange das bleibt, was sie war und ist. Ist das vor allem der digitalen Konkurrenz geschuldet?

Ja, in starkem Maße. Aber es gibt noch weitere Probleme. Die "Berliner Zeitung" wurde lange vielen Sparmaßnahmen unterworfen, die sich in der Qualität niedergeschlagen haben. Sie war nach der Wende mit dem Anspruch angetreten, eine Art "Washington Post" der Bundesrepublik zu werden, also mit einem hohen Qualitätsanspruch. Den hat sie eine ganze Zeit lang gehalten. Aber von Sparmaßnahme zu Sparmaßnahme sank die journalistische Qualität und zusätzlich wurde die "Berliner Zeitung" immer dünner. Das hat sich natürlich bei der Nachfrage bemerkbar gemacht.

Aber auch der Onlinejournalismus ist ein Thema. Welche Strategien wählen denn die Zeitungen, um nicht mit Online konkurrieren zu müssen, womit ja in der Regel kein Geld verdient wird?

Das ist ein Problem, mit dem Zeitungen weltweit zu kämpfen haben. Inzwischen deutet sich an, dass sich so genannte "Paid Content"-Modelle durchsetzen. Das heißt, dass die Leser für bestimmte, so genannte Premium-Inhalte bezahlen müssen. Das ist aber nicht ganz einfach, denn noch immer – und das trifft besonders auf den Berliner Markt zu - kann man sehr viele Informationen kostenlos bekommen.

Was ist Ihre Prognose für den Berliner Zeitungsmarkt? Gibt es noch mehr Redaktionen, die sich stark verändern oder den Markt verlassen müssen?