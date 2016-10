Büros statt Wohnungen an der Spree

Nach langen Verhandlungen zwischen Investor und Senat wird auf dem Gelände an der Kreuzberger Cuvrystraße nun offenbar gebaut. Doch keine Wohnungen, wie es sich Senat und Bezirk wünschten, sondern Büroräume und ein Hotel. Grundlage ist eine uralte Baugenehmigung. Von Friederike Schröter

Mehrere Jahre hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt mit dem Eigentümer des Grundstücks, Artur Süßkind, verhandelt, um eine solche ausschließlich gewerbliche Bebauung zu verhindern. Noch im Jahr 2013 war von einem neuen Plan die Rede: mit vielen Wohnungen und einer frei zugänglichen Fläche am Ufer der Spree. Doch die Verhandlungen mit dem Eigentümer scheiterten - offenbar an der Auflage des Senats, auch günstige Sozialwohnungen anzubieten.

Es sollte neuer Wohnungsraum entstehen, ruhig, zentral und bezahlbar, so lautete der Wunsch von Bezirk und Senat. Nun wird auf dem umstrittenen Spreegrundstück zwischen Cuvry- und Schlesischer Straße in Berlin-Kreuzberg endlich gebaut - doch keine Wohnungen, sondern Gewerberäume und ein Hotel.

Wohnungen sind laut Senatsverwaltung in der alten Genehmigung nicht vorgesehen. Für den Bezirk ist das ein Verlust, da dringend gebrauchter potenzieller Wohnraum verloren geht. "Leider mussten wir solche alten Baugenehmigungen trotzdem immer wieder verlängern", erklärte der Kreuzberger Baustadtrat Hans Panhoff rbb|24. "Wir hätten sie nur verweigern können, wenn sich Planungsgrundlagen wesentlich verändert hätten, was nicht der Fall gewesen ist."

Nun fängt Süßkind trotzdem an zu bauen, und zwar mit einer Baugenehmigung, die ihm bereits im Jahr 2002 vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt und mehrfach verlängert worden war. Nach dem so genannten Plan "Neue Spreespeicher" sollen jetzt zwei langgestreckte Gebäude im Stil alter Backsteinspeicher enstehen, darin überwiegend Büros, Restaurants und ein Hotel sowie eine Tiefgarage.

Es wirkt, als habe sich der Berliner Senat bei den geplanten "Cuvryhöfen" verzockt. Vom Investor Süßkind, der auf dem freiliegenden Bauland an der Spree vor allem Büros und Lofts bauen wollte, forderte er mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen. Daraufhin kippte Süßkind vorerst seine Baupläne. Doch der Senat will weiterverhandeln.

Senat will weiter mit Investor verhandeln

Nach den gescheiterten Verhandlungen im vergangenen Jahr hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt schließlich jene Planungsgrundlagen geändert, um eine weitere Verlängerung zu verhindern. Die 14 Jahre alte Baugenehmigung "Neue Spreespeicher" würde nun am 6. November ausgelaufen. "Wenn Herr Süßkind bis dahin nicht angefangen hat zu bauen, dann erlischt seine alte Genehmigung." Dann würde ein neuer Bebauungsplan des Senats greifen, der wiederum viele Wohnungen sowie eine Kinderbetreuungseinrichtung vorsieht.

Doch dafür ist es offenbar zu spät. Auf dem Gelände an der Cuvrystraße wurde ein Bauzaun errichtet und dem Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain liegt eine Anzeige zum Baubeginn vor, wie Baustadtrat Panhoff bestätigte. "Damit müssen wir jetzt wohl leben", so Panhoff. "Immerhin wird dort keine Lagerhalle errichtet, sondern Büroräume und ein Hotel. So entstehen wenigstens Arbeitsplätze."

Um solche Fälle künftig zu verhindern, wurde die Bauordnung von Berlin in diesem Jahr verändert. Ab Januar 2017 erlischt eine Baugenehmigung, wenn innerhalb von drei Jahren nicht mit dem Bau begonnen wurde. Eine Verlängerung ist nur noch dreimal um jeweils ein Jahr möglich. Auf etlichen anderen brachliegenden Grundstücken in Berlin könnte sich also möglicherweise bald etwas tun.