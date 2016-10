Betriebsversammlung zu Fusion mit Edeka - Berliner Kaiser's-Mitarbeiter wollen Klarheit

06.10.16 | 08:52 Uhr

Am Stück oder in Stücken? Über diese Frage zerbrechen sich derzeit viele Mitarbeiter von Kaiser's Tengelmann den Kopf. Die Übernahmepläne von Edeka liegen nach einer Gerichtsentscheidung auf Eis. Nun könnten die Filialen einzeln verkauft - oder geschlossen werden. Drängende Fragen für die Betriebsversammlung in Berlin.



Die Berliner Beschäftigten der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann treffen sich am Donnerstag zu einer Betriebsversammlung. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden zwei Mitglieder der Geschäftsführung - Raimund Luig und Tobias Tuchlenski - erwartet. Von ihnen erhofft sich die Belegschaft neue Informationen zur Zukunft des Unternehmens. In Berlin arbeiten Verdi zufolge rund 5.600 Menschen in 120 Filialen, im Lager, in der Zentrale und im Fleischwerk für Kaiser's Tengelmann.

Die Tengelmann-Gruppe als Eigentümerin will Kaiser's Tengelmann eigentlich an Edeka verkaufen; Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte dazu auch eine Sondererlaubnis erteilt. Doch Konkurrenzfirmen klagten - und nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts liegt der Übernahmedeal auf Eis.



Tengelmann-Eigentümer Erivan Haub hatte eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt, um noch eine Einigung - zwischen Kaiser's Tengelmann und Branchenprimus Edeka auf der einen Seite und Rewe, Markant und Norma auf der anderen - zu erzielen. Kommt eine Lösung nicht zustande, will Haub angesichts der weiter auflaufenden Verluste sofort mit dem Einzelverkauf der Filialen beginnen. Tausende Arbeitsplätze wären dann bedroht. Filialen, für die sich kein Käufer findet, müssten geschlossen werden.



Offenbar weiteres Krisentreffen anberaumt

Kurz vor Ablauf dieser Frist haben die beteiligten Unternehmen offenbar ein weiteres Spitzentreffen angesetzt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Unternehmenskreisen erfuhr, sollen die Gespräche "zeitnah" stattfinden, vermutlich am Donnerstag. Zum genauen Ort und Zeitpunkt wurden keine Angaben gemacht.



Auf einer Betriebsversammlung von Mitarbeitern des Bezirks Nordrhein hatte der Sprecher der Geschäftsführung von Kaisers's Tengelmann, Raimund Luig, zuvor ebenfalls von weiteren Verhandlungen gesprochen. Ob es gelingt, die verlustreiche Supermarktkette vor einer

Zerschlagung zu bewahren, ist ungewiss. 2016 habe das Unternehmen "enorme Verluste gemacht, die Umsätze sind weiter gesunken und der Wettbewerbsdruck durch die Discounter steigt", sagte der Manager.

Kolat fordert soziales Verhalten der Unternehmer